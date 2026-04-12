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Sabrina Carpenter leistet sich Fan-Fauxpas bei Coachella

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US-Popstar entschuldigte sich für kritisierten Kommentar
©Getty Images North America, APA, AMY SUSSMAN
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US-Popstar Sabrina Carpenter hat sich für einen als respektlos kritisierten Kommentar während ihres Coachella-Auftritts entschuldigt. "Meine Reaktion war pure Verwirrung, Sarkasmus und nicht böse gemeint", schrieb die Sängerin ("Espresso") auf der Plattform X am Samstag nach ihrem Auftritt auf dem Musikfestival in der kalifornischen Wüste. Sie nahm damit Bezug auf den Vorwurf, falsch auf Jubel aus dem Publikum reagiert zu haben.

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Carpenter hatte vor dem Anstimmen eines neuen Liedes auf das Geräusch reagiert: "Ich denke, ich habe jemanden Jodeln gehört." Dann setzte sie nach: "Ich mag das nicht."

Spontane Erklärungsversuche zwischen Bühne und Publikum, es sei ein kultureller Freudenausdruck gewesen, scheiterten nach Angaben eines Berichts des "People"-Magazins. Anschließend wurde Carpenter im Internet belehrt, dass es sich um eine sogenannte Zaghrouta handelte: einen hohen, mit Zunge und Stimme erzeugten Laut, der in der arabischen Kultur klassischer Ausdruck von Freude ist und bei Feierlichkeiten ertönt.

Das deutsche Fachwort für den Trillerton, der traditionell ausschließlich von Frauen zu feierlichen Anlässen umgesetzt wird, ist Ululation. "Sabrina, wie sie behauptet, dass sie keinen Jubelruf der arabischen Kultur mag... das ist so unsensibel und islamophob", hieß es etwa in dem X-Kommentar, auf den Carpenter direkt mit ihrer Entschuldigung reagierte: "Jetzt weiß ich, was eine Zaghrouta ist!", schrieb die Sängerin dazu. "Ab sofort sind alle Jubelrufe und Jodler bei mir willkommen."

Die 26-Jährige hatte gleich zu Beginn des diesjährigen Coachella-Festivals am Freitag eine opulente Show mit ihren Hits und Bühnenbeistand von Hollywood-Stars wie Susan Sarandon und Will Ferrell abgeliefert. 2024 hatte sie ebenfalls auf einer Coachella-Bühne gestanden. Die Konzerte finden traditionell an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der südkalifornischen Stadt Indio statt. Coachella wird als Szene-Happening zelebriert von den Reichen, Schönen und Berühmten, die sich bei sommerlichen Temperaturen in der Wüste ein Stelldichein geben.

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