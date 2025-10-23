News Logo
Roland Kaiser hält seinen Dackel für trickreich

Roland Kaiser hängt sehr an seinem Hund
Der Schlagersänger Roland Kaiser hängt sehr an seinem elf Jahre alten Dackel Miley. "Ich liebe Hunde sehr - sie tragen eine tiefe Philosophie in sich, die unserer menschlichen weit überlegen ist", sagte der 73-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag. Sein Dackel sei ihm "deutlich überlegen" und "ungeheuer trickreich".

"Man denkt immer, ein Hund hat so drei oder vier Maschen drauf - von wegen, der hat 400", sagte der Musiker. An seiner Dackelhündin beeindruckt Kaiser vor allem ihr unabhängiger Geist. Sie sei "sehr gelassen". "Wenn ich sie so anspreche, guckt sie mich an, nach dem Motto: Was will der Mann? Ich quatsch dich doch auch nicht an, lass mich doch zufrieden."

Wie ihr Herrchen ist auch die Hündin in der Schlagerszene gut vernetzt. "Sie kennt den Hund von Patrick Lindner", sagte Kaiser, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feierte. "Obelix heißt der, das ist so ein kleiner weißer."

