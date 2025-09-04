Radiohead nach sieben Jahren wieder auf Tournee

Mit Songs wie "Karma Police" und "Creep" erlangte Radiohead in den 90er-Jahren weltweite Bekanntheit. 2022 gründeten Sänger Thom Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood zusammen mit dem Jazz-Drummer Tom Skinner das Projekt The Smile. Im Juli 2024 musste The Smile geplante Europa-Konzerte absagen, da Jonny Greenwood erkrankte und zeitweise auf der Intensivstation behandelt wurde.

