Radiohead nach sieben Jahren wieder auf Tournee

Thom Yorke von Radiohead auf der bisher letzten Tour
©KAMIL KRZACZYNSKI, AFP, APA
Nach mehreren Jahren Pause gehen Radiohead wieder auf Tournee. "Letztes Jahr sind wir zum Proben zusammengekommen, einfach nur zum Spaß. Nach sieben Jahren Pause fühlte es sich wirklich gut an, die Songs zu spielen und die Verbindung zu einer musikalischen Identität wiederherzustellen, die tief in uns allen verankert ist", so Schlagzeuger Philip Selway. Einen Österreich-Termin gibt es bisher nicht.

von

Mit Songs wie "Karma Police" und "Creep" erlangte Radiohead in den 90er-Jahren weltweite Bekanntheit. 2022 gründeten Sänger Thom Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood zusammen mit dem Jazz-Drummer Tom Skinner das Projekt The Smile. Im Juli 2024 musste The Smile geplante Europa-Konzerte absagen, da Jonny Greenwood erkrankte und zeitweise auf der Intensivstation behandelt wurde.

(S E R V I C E - Alle Termine auf www.radiohead.com)

