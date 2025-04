Posthof-Sommer mit Wolfgang Ambros, Yung Hurn und Cari Cari

Im Juni folgt noch Dialektpop von Aut of Orda und Jedermann als Rockstar vulgo Philipp Hochmair mit seiner Elektrohand Gottes und Kurt Razelli auf der Open-Air-Bühne. Dann beehrt Deborah Anne Dyer alias Skin mit ihrer Band Skunk Anansie Oberösterreich, außerdem kommen die Waliserin Bonnie Tyler, aus Wien Yung Hurn und Cari Cari, I Prevail aus Michigan sowie Jeremy Loops und Sean Koch & Band aus Südafrika. Italo-Schlager mit einer Prise Austropop, Sonne, Amore und Lido-Flair bringen Roy Bianco und die Abbrunzati Boys in den Linzer Hafen.

Metal-Fans müssen nicht dem Wetter trotzen, sondern werden in den großen Posthof-Saal gelotst, zu zwei Evergreens der Szene: Mit Hatebreed (25.6.) und Machine Head (22.7.) kommen zwei Bands, die seit 25 bzw. 35 Jahren auf der Bühne stehen. Ihr ganz eigenes Musikgenre geprägt hat auch die Mittelalter-Rockband In Extremo (26.7.).

Der Posthof-Sommer hat auch für Theater- und Kleinkunst-Liebhaber einiges in petto: Maria Clara Groppler macht am 13. Juni den Anfang, Benedikt Mitmannsgruber (14.6.), Nebenerwerbskabarettist Omar Sarsam (7.8.) und das bayrische Kult-Gespann Gerhard Polt & Die Well Brüder am 8.8. geben den Lachmuskeln den Rest. Als neue Getränkepartnerin wurde die Alpine Brands GmbH & Co KG, die Gasteiner vermarktet, präsentiert. Geschäftsführer Walter Scherb nannte es als Ziel, die heimische Musikszene zu stärken. "Deshalb supporten wir nicht nur Künstler, sondern auch Veranstalter und Veranstaltungsorte wie den Linzer Posthof."

(S E R V I C E - Gesamtes Programm und Tickets unter http://www.posthof.at/frischluft)