Popstar Sam Smith nach Hänseleien als Kind operiert

"Deshalb habe ich mich mit 13 Jahren einer Fettabsaugung unterzogen", so der Sänger. Der Eingriff habe kurzfristig etwas gebracht, der anschließende Brustverband sei aber über Wochen ein "Albtraum" gewesen.

Smith ist für Hits wie "I'm Not The Only One" (2014) und "Unholy" (2023) bekannt und definiert sich als nicht-binär. Als nicht-binär bezeichnet man Menschen, die sich nicht eindeutig einem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Der Popstar hatte schon früher darüber gesprochen, sich als Kind einer Fettabsaugung unterzogen zu haben.