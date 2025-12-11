Pitbull und Lily Allen beim Lollapalooza-Festival 2026

Das Festival findet am 18. und 19. Juli 2026 im Olympiapark statt. Der reguläre Ticketverkauf startet am 11. Dezember. Zugesagt hätten unter anderem auch der deutsche Musiker Zartmann, der schottischen Sänger Lewis Capaldi, die schwedische Popsängerin Zara Larsson und der US-amerikanischer Singer-Songwriter Teddy Swims.

Das Lollapalooza feierte vor zehn Jahren seine Berlin-Premiere auf dem Tempelhofer Feld. Seit 2018 findet es alljährlich auf dem Olympiagelände statt.