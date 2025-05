Österreich als Mitfavorit im Song-Contest-Finale

Am Samstagabend geht in der Schweizer Kultur- und Pharmametropole Basel das große Finale des 69. Eurovision Song Contests über die Bühne. Und Österreich ist dabei mit dem Countertenor JJ und seiner Poperanummer "Wasted Love" einer der Co-Favoriten im Tournament. Die Buchmacher sehen den 24-Jährigen derzeit auf Platz 2 hinter Schwedens Spaßformation KAJ. Die Chancen auf den ersten österreichischen ESC-Sieg nach Conchita 2014 sind also gegeben.

von APA