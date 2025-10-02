Oscarpreisträgerin Guðnadóttir: "Gute Musik atmet"

© APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AMY SUSSMAN home Aktuell News

Die isländische Oscarpreisträgerin Hildur Guðnadóttir, die für ihren Soundtrack zu "Joker" ausgezeichnet wurde und mittlerweile zur ersten Garde ihrer Zunft zählt, erhält beim Zurich Film Festival den Lebenswerkpreis. "Für mich geht es beim Komponieren von Filmmusik um Zusammenarbeit und das Erzählen von Geschichten", räsonierte die in Berlin lebende Tonsetzerin im sda-Gespräch: "Ich liebe es, den emotionalen Kern einer Szene zu finden und ihn in Klänge zu übersetzen."

von APA