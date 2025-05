ORF-Chef Weißmann zum ESC 2026: "Wir stemmen das!"

Den höchsten Berg in Form des Triumphes beim 69. Eurovision Song Contest hat JJ Samstagnacht bereits erklommen - da nimmt sich eine Fahrt auf den Küniglberg ins ORF-Zentrum geradezu als Spaziergang aus. Wenige Stunden nach seinem Sieg beim größten Musikbewerb der Welt und der von Fans umjubelten Landung am Flughafen Schwechat lud der neue ESC-König die Medien zum Gespräch - an der Seite von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

von APA