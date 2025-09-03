Ö3-Austria Top 40 nun auch mit Österreichcharts und Podcast

Die "Ö3 Austria Top 40" stellen einen für Österreich repräsentativen Querschnitt des Tonträgerhandels bzw. der Onlinemusikservices dar. Verkaufsmeldungen von Klein-, Mittel- und Großbetriebsformen, von Downloadplattformen und Streamingdiensten werden gleichermaßen berücksichtigt, heißt es im Regelwerk. Die Auswertung erfolgt im IFPI-Auftrag durch GfK Entertainment.

Die Hitparade ist seit der Ö3-Gründung 1967 fixer Bestandteil des Programms. Seit Jänner 1990 bilden die Ö3-Charts die wöchentlich meist verkauften Musikproduktionen (in der Singlewertung) ab und seit September 1995 die "Ö3 Austria Top 40".