News Logo
ABO

Ö3-Austria Top 40 nun auch mit Österreichcharts und Podcast

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neuigkeiten bei den Ö3-Austria Top 40
©APA, THEMENBILD, BARBARA GINDL
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Ö3-Austria Top 40 sind Österreichs einzige offizielle Hitparade. Künftig werden jeden Monat auch spezielle Österreichcharts in den Kategorien Single und Album erhoben. Außerdem verlängerte der Verband der österreichischen Musikwirtschaft IFPI die Zusammenarbeit mit Ö3. Der Sender präsentiert die Top 40 künftig montags ab 22 Uhr. Und es startet ein eigener Podcast, der die aktuellen Charts noch intensiver beleuchtet, hieß es seitens der IFPI am Mittwoch.

von

Die "Ö3 Austria Top 40" stellen einen für Österreich repräsentativen Querschnitt des Tonträgerhandels bzw. der Onlinemusikservices dar. Verkaufsmeldungen von Klein-, Mittel- und Großbetriebsformen, von Downloadplattformen und Streamingdiensten werden gleichermaßen berücksichtigt, heißt es im Regelwerk. Die Auswertung erfolgt im IFPI-Auftrag durch GfK Entertainment.

Die Hitparade ist seit der Ö3-Gründung 1967 fixer Bestandteil des Programms. Seit Jänner 1990 bilden die Ö3-Charts die wöchentlich meist verkauften Musikproduktionen (in der Singlewertung) ab und seit September 1995 die "Ö3 Austria Top 40".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neuer Roman von Tanja Paar
News
"Am Semmering": Tanja Paar legt Zeitgeschichtsroman vor
"KPop Demon Hunters" ist der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt
News
Netflix-Film "KPop Demon Hunters" legt weiter zu
Falco feierte mit seiner dritten Platte seinen größten Erfolg
News
Legendäres Album "Falco 3" kehrt zum Jubiläum zurück
2027 soll es im Francisco Carolinum eine Ausstellung geben
Technik
Landes-Kultur GmbH Linz gibt menschliche Überreste der Māori zurück
Ein neuer Roman von Michael Stavaric
News
Neuer Roman von Michael Stavarič: "Die Schattenfängerin"
Shouter Will Ramos und Kollegen überzeugen auf ganzer Linie
Menschen
Metalband Lorna Shore schlug "die Köpfe gegen die Wand"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER