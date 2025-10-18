News Logo
ABO

Erster Gedichtband von Monika Helfer erschienen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Autorin Monika Helfer
©BENEDIKT LOEBELL, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Mit ihrer Familien-Trilogie "Die Bagage" (2020), "Vati" (2021) und "Löwenherz" (2022) wurde Monika Helfer einer breiten Öffentlichkeit bekannt, mit ihrer Geschichtensammlung "Wie die Welt weiterging" ist sie im Finale um den Österreichischen Buchpreis, der am 10. November vergeben wird. Nun ist ihr erster Gedichtband erschienen. "Bitte schick mir eine Droge", heißt das Buch, das entsprechende Gedicht, ein schlichter Einzeiler, heißt jedoch "Bitte, schick mir meine Droge!"

von

Die Gedichte der Vorarlbergerin, die am Samstag ihren 78. Geburtstag feiert, sind uneinheitlich und haben sowohl thematisch als auch formal ganz verschiedene Ansätze. Mal setzt das Gedicht das im Titel Angesprochene einfach fort, mal scheint es wenig damit zu tun zu haben. Mal reimt Helfer Zungenkuss auf Zuckerguss, mal kann man sich gar keinen Reim auf angedeutete Begebenheiten machen, mit denen mehr Auflockerung als Verdichtung betrieben wird. Doch manchmal passt alles zusammen. "Mich gibt es nicht mehr", berichtet einer und fährt erklärend fort: "weil ich nämlich gestorben bin".

Überhaupt sind die Alten und die Toten dankbare Gegenstände von Helfers Lyrik, aber auch die Sprache selbst. "Schmeiß das R aus dem Brett / Schon hast du das Bett!" Nicht immer geht das aber gut aus: "Hab in den Mehlsack gegriffen / Und ein Wort gesucht / War aber nichts / Nur Mehl".

(S E R V I C E - Monika Helfer: "Bitte schick mir eine Droge. Gedichte", Hanser Verlag, 104 Seiten, 24,70 Euro, ISBN 978-3-446-28419-7)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mitski auf dem Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens
News
"Mitski": Ohne Ski auf der Bühne
Roland Kaiser blickt zurück auf 50 Jahre und hofft auf Zuschauer
News
"50 Jahre Roland Kaiser": Ein Leben im Rückblick
Anna Buchegger definiert Heimat neu
News
Anna Buchegger streut "Soiz" in die heimische Popsuppe
Eva Sangiorgi hat die Viennale 2025 offiziell eingeläutet
Schlagzeilen
Die 63. Viennale ist offiziell gestartet
Waldner organisierte viele Jahre lang das Donauinselfest
News
ESC-Venue Wiener Stadthalle erhält zweiten Geschäftsführer
Hanif Kureishi 2014 in New York
News
"Als meine Welt zerbrach": Tagebuch von Hanif Kureishi
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER