"Mitski": Ohne Ski auf der Bühne

Mitski auf dem Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens
©APA, Ritzau Scanpix, HELLE ARENSBAK
Die Epidemie an Konzertmitschnitten aus aller Herren Ländern reißt nicht ab. Nun reiht sich auch die US-japanische Sängerin Mitski ein. Als die 35-Jährige im Vorjahr an drei Abenden im Fox Theatre Atlanta ihr 7. Album "The Land Is Inhospitable And So Are We" theatral umsetzte, waren die Kameras mit dabei. Die Performance der Künstlerin auf karger Bühne mit siebenköpfiger Band ist nun ab Mittwoch auch auf der Kinoleinwand zu erleben - unter dem Titel "Mitski - The Land".

(S E R V I C E - www.mitskifilm.com/home)

Japanese-US singer Mitski performs on the Arena stage at the Roskilde music festival in Roskilde, Denmark, on July 1, 2022. (Photo by Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

