Netflix-Film "KPop Demon Hunters" legt weiter zu

Angesichts der bisherigen Zahlen aus den Wochencharts ist es wahrscheinlich, dass der Film bis 19. September - in seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage - noch die 300-Millionen-Marke bei den Abrufen knackt. Damit wäre "KPop Demon Hunters" der erste Netflix-Film, der das offiziell schafft. Der Entertainment-Dienst hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Mitglieder aber Dämonen sind. Der Hype um den Film beförderte den Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in die Musikcharts.