Netflix-Film "KPop Demon Hunters" legt weiter zu

"KPop Demon Hunters" ist der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt
"KPop Demon Hunters", der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt, hat ein weiteres Mal deutlich zugelegt und jetzt sogar seine erfolgreichste Woche hingelegt. Der Animations-Musical-Film sammelte nach Angaben des Streamingdienstes in der vergangenen Woche weitere 30,1 Millionen Abrufe. So viele Abrufe in einer Woche hatte er bisher noch nie. Seit der Veröffentlichung (20. Juni) kommt der Film auf mehr als 266 Millionen Abrufe.

Angesichts der bisherigen Zahlen aus den Wochencharts ist es wahrscheinlich, dass der Film bis 19. September - in seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage - noch die 300-Millionen-Marke bei den Abrufen knackt. Damit wäre "KPop Demon Hunters" der erste Netflix-Film, der das offiziell schafft. Der Entertainment-Dienst hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Mitglieder aber Dämonen sind. Der Hype um den Film beförderte den Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in die Musikcharts.

