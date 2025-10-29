News Logo
Nemo versteigert sein Basler ESC-Kostüm

News
Nemos Kostüm ist zu haben
©AFP, APA, FABRICE COFFRINI
Im Rahmen des Secondhand Days versteigert Nemo das Kostüm seines viel diskutierten Auftritts beim vergangenen Eurovision Song Contest in Basel. Neben dem körperbetonten Outfit kommt auch die Perücke unter den Hammer, hieß es am Mittwoch. Der Erlös soll der Organisation Queeramnesty zugute kommen. Die Organisation setzt sich für die Rechte von queeren Menschen ein.

"Ich mag den Gedanken, dass etwas, was mir wichtig ist, weiterleben und jemand anderem etwas bedeuten kann", wurde Nemo zitiert. Der forciert emotionale Auftritt beim ESC-Finale hatte für Irritationen gesorgt. "Wenn die Menschen mit etwas in Kontakt kommen, was sie nicht erwarten, reagieren sie irritiert", sagte Nemo im Oktober in einem Interview der Nachrichtenagentur Keystone-SDA dazu.

Die Auktion startet am Mittwoch mit einem Anfangsgebot von einem Franken und endet am 8. November, dem eigentlichen Secondhand Day.

