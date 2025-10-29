Nemo versteigert sein Basler ESC-Kostüm

"Ich mag den Gedanken, dass etwas, was mir wichtig ist, weiterleben und jemand anderem etwas bedeuten kann", wurde Nemo zitiert. Der forciert emotionale Auftritt beim ESC-Finale hatte für Irritationen gesorgt. "Wenn die Menschen mit etwas in Kontakt kommen, was sie nicht erwarten, reagieren sie irritiert", sagte Nemo im Oktober in einem Interview der Nachrichtenagentur Keystone-SDA dazu.

Die Auktion startet am Mittwoch mit einem Anfangsgebot von einem Franken und endet am 8. November, dem eigentlichen Secondhand Day.