Miley Cyrus holte sich Knieinfektion auf "Walk of Fame"

Miley Cyrus hat sich nach eigenen Worten beim Wälzen auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Knie-Infektion geholt. "Ich habe mir was eingefangen", berichtete die Sängerin in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". Für den Begleitfilm ihres Albums "Something Beautiful", auf dem ein Lied "Walk of Fame" heißt, rollte sich die 32-Jährige demnach nachts über den berühmten Gehsteig.

von APA