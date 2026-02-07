ABO

Mel C's Tochter will Mutter im Dschungelcamp sehen

Sängerin Melanie C präsentiert Anfang Mai neues Album
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, JAMIE MCCARTHY
Mit ihrer Single "Sweat" ist sie täglich in der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu hören - selbst würde Sängerin Melanie C (52) aber nie ins Dschungelcamp ziehen. "Meine Tochter würde mich sehr gerne in der Show sehen, weil sie mich vermutlich in meiner Not sehen möchte", sagte die Britin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin sehr froh, den Titelsong beizusteuern, aber ich würde ungern selbst teilnehmen."

Die als Melanie Jayne Chisholm geborene Musikerin wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Spice Girls ("Sporty Spice") bekannt und legte nach der Trennung eine beeindruckende Solokarriere hin. Anfang Mai erscheint ihr neuntes Studioalbum "Sweat". Die gleichnamige Single hatte RTL als Titelsong seiner diesjährigen Dschungelshow ausgewählt, die am Sonntag endet.

Das Format kennt Mel C ("Never Be the Same Again") aus ihrer Heimat Großbritannien. "Ich hab' einige Freunde, die schon im Dschungel waren. Es ist hier eine große Show und die Menschen lieben es, die Prominenten kennenzulernen, sie durch die Prüfungen zu jagen und zu sehen, wie sie verrückte Dinge essen." Sie selbst sei aber nie mit der Show warm geworden.

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 12: Melanie C attends iHeartRadio z100's Jingle Ball 2025 Presented By Capital One at Madison Square Garden on December 12, 2025 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images for iHeartRadio/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

