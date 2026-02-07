Mel C's Tochter will Mutter im Dschungelcamp sehen

Die als Melanie Jayne Chisholm geborene Musikerin wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Spice Girls ("Sporty Spice") bekannt und legte nach der Trennung eine beeindruckende Solokarriere hin. Anfang Mai erscheint ihr neuntes Studioalbum "Sweat". Die gleichnamige Single hatte RTL als Titelsong seiner diesjährigen Dschungelshow ausgewählt, die am Sonntag endet.

Das Format kennt Mel C ("Never Be the Same Again") aus ihrer Heimat Großbritannien. "Ich hab' einige Freunde, die schon im Dschungel waren. Es ist hier eine große Show und die Menschen lieben es, die Prominenten kennenzulernen, sie durch die Prüfungen zu jagen und zu sehen, wie sie verrückte Dinge essen." Sie selbst sei aber nie mit der Show warm geworden.