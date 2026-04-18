Madonna überrascht mit Auftritt bei Coachella-Festival

"Danke dir so sehr dafür, dass du mich zu deiner Show eingeladen hast", sagte Madonna. "Dafür musst du dich nicht bedanken, Madonna", antwortete Carpenter. "Du kannst haben, was immer du willst." Dann sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker "Like A Prayer". Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten. 2015 hatte sie einen Gastauftritt bei dem Rapper Drake.

In der vergangenen Woche hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt - das erste seit rund sieben Jahren. "Confessions on a Dance Floor: Part II" soll am 3. Juli erscheinen.