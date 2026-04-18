Madonna überrascht mit Auftritt bei Coachella-Festival

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"Danke dir so sehr dafür, dass du mich zu deiner Show eingeladen hast", sagte Madonna. "Dafür musst du dich nicht bedanken, Madonna", antwortete Carpenter. "Du kannst haben, was immer du willst." Dann sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker "Like A Prayer". Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten. 2015 hatte sie einen Gastauftritt bei dem Rapper Drake.
In der vergangenen Woche hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt - das erste seit rund sieben Jahren. "Confessions on a Dance Floor: Part II" soll am 3. Juli erscheinen.
US singer songwriter Madonna arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institute’s exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by Angela WEISS / AFP)