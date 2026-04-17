ABO

Céline Dion veröffentlicht neuen Song "Dansons"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dion (hier 2019) konnte wegen ihrer Erkrankung lange nicht auftreten
©Afp, ALICE CHICHE, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Vor ihrem geplanten Bühnen-Comeback veröffentlicht die kanadische Sängerin Céline Dion am Freitag ihren ersten Originalsong seit mehr als sechs Jahren. Die Single heißt "Dansons" ("Lasst uns tanzen"), wie Sony Music mitteilte. Geschrieben hat ihn der Songwriter Jean-Jacques Goldman, mit dem der 58 Jahre alte Star schon lange zusammenarbeitet. In der Pop-Ballade geht es um Lebensfreude, Resilienz und das Überwinden von schwierigen Zeiten durch Tanz und Liebe.

von

Dion will nach sechs Jahren Pause im Herbst wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Antikes Delphi von Steinschlägen bedroht
Technik
Klimawandel verstärkt Sorge um antike griechische Stätten
++ ARCHIVBILD ++ Der Hamburger Bosse veröffentlicht sein zehntes Studioalbum
News
Bosse singt auf neuem Album auch über Hass im Netz
Gérard Depardieu will sich "vom Lärm fernhalten"
Schlagzeilen
Depardieu rudert in Streit um sexistische Bemerkungen zurück
Beim Theater von Delphi kommt es zu Steinschlag
Reisen & Freizeit
Klimawandel verstärkt Sorge um antike griechische Stätten
++ ARCHIVBILD ++ Marteria setzte "Zum Glück in die Zukunft"-Reihe fort
News
Rapper Marteria auf Glückssuche in schwierigen Zeiten
Lana Del Rey: Song für 007-Videospiel
News
Lana Del Rey veröffentlicht James-Bond-Song für Videospiel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER