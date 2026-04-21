Madonna sucht nach Coachella-Auftritt Kostüme

"Das sind nicht einfach nur Kleider, sie sind Teil meiner Geschichte", schrieb Madonna, die am Freitag überraschend mit US-Popstar Sabrina Carpenter (26) im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand. Dort sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker "Like a Prayer". Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten; 2015 hatte sie dort einen Gastauftritt bei Rapper Drake.

Vor kurzem hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. "Confessions on a Dance Floor: Part II" soll am 3. Juli erscheinen.