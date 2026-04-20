Bieber überraschte Eilish bei Coachella

Billie Eilish ist bekannt dafür, seit ihrer Jugend ein großer Fan von Justin Bieber zu sein. Aber Billie Eilish blieb nicht der einzige prominente Gast auf Biebers Bühne. Sängerin SZA sang mit ihm ihren Song "Snooze" und Big Sean kam für seinen Rap-Teil in "As Long as You Love Me" und "No Pressure" auf die Bühne. Generell widmete Bieber seinen diesjährigen Coachella-Auftritt älteren Liedern, die aus der Anfangszeit seiner Karriere auf YouTube stammen. Er trat am vergangenen Wochenende schon einmal bei dem großen Musikfestival in der Colorado-Wüste auf.

(S E R V I C E - https://x.com/Variety/status/2045808957596291272 )