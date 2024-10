Leserbriefe zum Newsletter "Babler als Risiko – die Kunst braucht ein Ministerium" (25.10.2024)

Lieber Herr Sichrovsky, wie recht Sie doch haben. (Neue Rechtschreibung – zumindest anfangs: Wie Recht Sie doch haben. „Recht“ im Sinne von „richtig“ als Hauptwort – so was blödes, aber da waren einige – mir z. T. gut bekannte – „Germanisten“ mit am Werk) Also, SPÖ und Kultur – das war (obwohl es damals viel besser war) schon 1902 ein Problem. [[Anbei eine Publikation des ÖASB, die ich mithrsg. habe – das, was ich meine, ist dort auf S. 63]]. Warum ich schreibe: ich glaube nicht, daß Wrabetz eine gute Lösung wäre (natürlich immr noch besser als andere), für den ist Kultur doch auch eher als „Event“ gedacht, möglichst mit einer hübschen Moderatorin; Schallenberg wäre sicher schon eine Lösung. Aber: wozu gibt es eine SPÖ-Bildungsakademie mit zwei recht guten „Bildungsfunktionären“: Gerhard Schmid (war unter Faymann sogar Generalsekretär der SPÖ, wurde vom Bobo-Kern sofort zugleich mit dem Ostermayer „geschasst“) oder der viel jüngere Wolfgang Markytan (der sich dort redlich bemüht). Oder der Michael Rosecker vom Renner-Institut. Auch den Ostermayer könnte ich mir vorstellen, den habe ich oft in Theater und Konzert gesehen. Noch besser den Maderthaner. Na ja, wir werden schon unmögliche Ministerlisten erleben (innen und außen). Apropos „innen“: Den tollen Titel „Magister“, den man so schön frauengerecht (und sprachlich richtig) zu „Magistra“ „verinnerlichen“ konnte, hat man gekillt – zugunsten von „Master“ (auch für Frauen) – unglaublich blöd !! Kämpfen Sie weiter ! Herzliche Grüße

Hartmut Krones