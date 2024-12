Leitartikel: Wo Vision fehlt, bleibt nur der Stillstand

Nur ein Beispiel. Aber nicht irgendeines: das Pensionssystem. „Nur jeder zweite Mann zwischen 60 und 64 Jahren arbeitet. In Österreich gibt es eine Tendenz, früh in Pension zu gehen“, schlug erst vergangene Woche Tobias Thomas, Chef der Statistik Austria, Alarm. Während in der Altersklasse der 55- bis 64-Jährigen in Österreich nur 57,3 Prozent arbeiten, sind es in Deutschland 74,6 Prozent. Im Europa-Schnitt sind 63,7 Prozent dieser Personen erwerbstätig. Knapp 30 Milliarden Euro, ein Viertel des österreichischen Budgets, fließen allein heuer in die Pensionen. Die letzte große Pensionsreform liegt 20 Jahre zurück.

Und dennoch hat eine neuerliche Pensionsreform auch unter diesen alarmierenden Vorzeichen in den Regierungsverhandlungen keine Priorität. Einzig die Neos drängen auf eine Reform. Dabei wäre das Pensionssystem eine dieser Schrauben, um das Land zukunftsfit zu machen. Kamen nämlich in Österreich im Jahr 1950 auf eine Person im Pensionsalter 5,8 Personen im sogenannten erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren, waren es im Vorjahr 3,1 Personen. 2040 werden es laut Prognosen nur noch zwei sein. Doch was macht die Politik? Sie versucht es weiter mit Antworten von gestern für die Probleme von heute und morgen. An der Schraube des Antrittsalters drehen die anderen. Die anderen Länder.