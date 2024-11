Leitartikel: Wie finden wir zurück zu einem Kurs, der Hoffnung macht?

Viele wirklich hervorragende Frauen und Männer würden im Ernstfall in die Politik gehen, nicht wenige davon sogar, ganz ohne auf die Bezahlung zu schauen. Es ist einfach für fast jeden verantwortungsbewussten Menschen interessant, in einer Bundesregierung zu arbeiten, ob als Bundeskanzler, als Bundesminister oder Staatssekretär und auf diese Weise diesem Land und seinen Menschen zu dienen, vielleicht auch etwas zurückgeben zu können.

Immerhin haben wir alle das Glück, in diesem im globalen Vergleich privilegierten Land in Frieden und Wohlstand aufgewachsen zu sein und zu leben. Das Problem ist nur, dass kaum jemand von den herausragenden Köpfen, die dieses Land immer wieder hervorgebracht hat, hervorbringt oder angezogen hat, jemals gefragt wird, ob sie oder er in die Politik gehen und dort Verantwortung übernehmen will.

Die Bundesregierung, hier als Beispiel für die Politik verwendet, wird nämlich nicht von den besten verfügbaren Personalberatern in einem hoch professionellen Prozess mit Blick auf die Übereinstimmung von Aufgabenstellung in der Regierung und ausgewiesener menschlicher und fachlicher Kompetenz dafür besetzt. Sie wird auch nicht, was eine mögliche, wenngleich nicht überzeugende Rechtfertigung für den gegenwärtigen Zustand wäre, in demokratischen Wahlen gewählt, sondern von Parteifunktionären, die selbst stark mehrheitlich nie in der „wirklichen Welt“ gearbeitet haben, im – nur sinnbildlich verwendet – „Hinterzimmer eines niederösterreichischen Landgasthauses“, überwiegend aus dem engsten eigenen politischen Kreis bestimmt.

Und so kommt es, dass die Spitzenfunktionen dieser Republik von zwar – glaube ich – überwiegend engagierten Menschen, die sich aufrichtig bemühen und geben, was sie haben, besetzt sind, diese aber für ihre Aufgabenstellung inhaltlich meist kaum vorbereitet sind und nur ausnahmsweise über die dafür notwendigen menschlichen und fachlichen Kompetenzen verfügen.

Diese Art der Regierungsbildung kann in so schwierigen Zeiten nur in die Enttäuschung führen, in die Enttäuschung aller Beteiligten. Österreich, mit einer insgesamt beachtlichen Erfolgsgeschichte in den Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist, wie eingangs festgestellt, in der Krise. Aber richtig in der Krise!