ABO

Katy Perry wird sexueller Übergriff vorgeworfen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück
©Getty Images North America, APA, JASON KEMPIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Pop-Star Katy Perry (41, "I Kissed a Girl") hat Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40) von einem sexuellen Übergriff vehement zurückgewiesen. Das Sprecherteam der Sängerin schrieb in einer Mitteilung, die Behauptungen seien "nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen". Weiter hieß es darin, dass Rose dafür bekannt sei, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben.

von

Rose schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtklub im australischen Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang zwanzig war. Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen. Dies zeige, wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein könnten, führte sie aus.

Rose lebt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie "Orange Is The New Black" und in Filmen wie "John Wick: Kapitel 2", "Pitch Perfect 3" und "Meg" mit.

Perry und der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Sängerin war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Die beiden haben eine Tochter.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Sandra Hüller präsentierte "Rose" in Berlin
Schlagzeilen
Sandra Hüller: "Schleinzer ist ein kämpferischer Regisseur"
++ ARCHIVBILD ++ Früher war nicht alles besser, meint Scarlett Johansson
Schlagzeilen
Scarlett Johannson: Rollen für junge Frauen heute besser
RTL wird die "Heidi"-Neuverfilmung ausstrahlen
News
Zwölfjährige wird "Heidi" in Neuverfilmung als Serie
Fans haben sich bein Coachella mit Bieber-Sweater eingedeckt
Schlagzeilen
Justin Bieber bei Coachella-Festival mit Bühnen-Comeback
Die indische Sängerin Asha Bhosle starb mit 92 Jahren
News
"Stimme Bollywoods": Indische Sängerin Asha Bhosle gestorben
US-Popstar entschuldigte sich für kritisierten Kommentar
News
Sabrina Carpenter leistet sich Fan-Fauxpas bei Coachella
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER