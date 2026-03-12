Judith Holofernes kann wegen Stimmstörung nicht mehr singen

Es sei dabei ungeklärt, ob diese mit einer Hirnhautentzündung zusammenhängt, die sie wahrscheinlich im selben Jahr gehabt habe. Sie habe bereits alles Mögliche gemacht und versuche, dran zu bleiben, habe sich inzwischen aber auch entspannt und versuche "nicht zu krampfen", sagte die 49-Jährige. Sie ist inzwischen vor allem als Autorin tätig, in ihrem neuesten Buch "Hummelhirn" blickt sie etwa auf ihre Kindheit zurück.