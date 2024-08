Dann, wenn das Zauberding, sprich: der Fetisch, Sie verhext und Sie sich nicht mehr frei und selbstbestimmt fühlen. Wenn geschieht, was Jens beklagt: Dass eine zwischenmenschliche Beziehung in weite Ferne rückt und Sex in einer Partnerschaft gar nicht mehr möglich erscheint. Wenn große Ängste bestehen. Dann dies Dilemma am besten in eine Psychotherapie oder Sexualtherapie bearbeiten, um aus der inneren Gefangenschaft herauszukommen. Seine Fixierung auf „Dominas in Pumps“ erleichtert Jens auch um die Notwendigkeit einer Partnerschaft, um die er sich erst bemühen und womöglich auf den Fetisch verzichten müsste.

Paraphile Störungen entstehen oft als Spätfolge von Traumatisierungen. Sie greifen in aller Regel elementare Symbole der seelischen Erschütterung thematisch auf. So trug eine Lehrerin, die ihn ungerecht behandelt und vor der Klasse verbal gedemütigt hatte, in seiner Erinnerung Pumps. Er habe schon damals das Gefühl gehabt, von ihr zertreten zu werden. Im Nachklang ergab sich aus diesen und ähnlichen Erfahrungen des Heranwachsenden die spätere Fixierung auf einen Schuh-Fetisch, lässt sich vermuten.

Es kann sich dabei um einen unbewussten Lösungsversuch handeln: Einerseits vermeidet Jens mit dem Aufsuchen der Dame jegliche Verbindlichkeit einer normalen Paarbeziehung. Andererseits bewältigt er scheinbar durch eine Reinszenierung des Machtverhältnisses seine Kindheitsängste vor seelisch grausamen Personen wie der Lehrerin. Der Lösungsversuch greift in Wahrheit zu kurz. Anstatt sich von seinen Ängsten zu heilen, engt er mit seinem stereotypen Verhalten nur den Handlungsspielraum ein. Und stumpft zugleich ab für erotische Reize und Signale, die für den abgewehrten Wunsch nach Partnerschaft und Familie stehen.