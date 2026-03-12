ABO

Jack Osbourne benennt Tochter nach Vater Ozzy

Fünftes Kind für Jack Osbourne
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, NEILSON BARNARD
Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Vater geworden und hat seine Tochter nach der toten Rocklegende benannt. "Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor", schrieb der 40-Jährige und postete dazu einen kurzen Videoclip in schwarz-weiß von einem schlafenden Baby. "Sie ist perfekt", hieß es in einer Story. Wie das US-Magazin "People" berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree.

Der Black-Sabbath-Frontmann hatte im Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben. Osbourne wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte nur sitzend teilnehmen. Gut zwei Wochen später, am 22. Juli, starb er im Alter von 76 Jahren. Jack Osbourne war wie seine Schwester Kelly und seine Eltern Teil der MTV-Serie "The Osbournes".

