Jack Osbourne benennt Tochter nach Vater Ozzy

© GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, NEILSON BARNARD home Aktuell News

Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Vater geworden und hat seine Tochter nach der toten Rocklegende benannt. "Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor", schrieb der 40-Jährige und postete dazu einen kurzen Videoclip in schwarz-weiß von einem schlafenden Baby. "Sie ist perfekt", hieß es in einer Story. Wie das US-Magazin "People" berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree.

von APA