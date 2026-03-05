ABO

Italiens Teilnehmer verschiebt US-Tour für Song Contest

Attraktiv auch für ältere Semester: Der ESC
©APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Sal da Vinci, frisch gekürter Sieger des Musikfestivals von Sanremo, hat zugesagt, Italien beim Finale des Eurovision Song Contest am 16. Mai in Vienna zu vertreten. Die Entscheidung führt jedoch zu einer Terminüberschneidung mit seiner Nordamerika-Tournee, deren Auftakt ursprünglich ebenfalls für diesen Tag in Atlantic City geplant war. Der Künstler wird daher mehrere Konzerttermine verschieben müssen, um in Wien dabei zu sein, berichtete seine Pressestelle.

Die Teilnahme von Sal da Vinci am Eurovision Song Contest bringt auch einige statistische Besonderheiten mit sich. Der am 7. April 1969 geborene Sänger wird mit 57 Jahren der älteste Künstler sein, der Italien jemals beim Wettbewerb vertreten hat. Er übertrifft damit den bisherigen Rekord des ebenfalls aus Neapel stammenden Peppino Di Capri, der 1991 im Alter von 51 Jahren am Song Contest teilnahm.

Sal da Vinci ist zudem der fünfte Künstler aus Neapel, der Italien auf der europäischen Bühne vertritt - nach Nunzio Gallo (1958), Massimo Ranieri (1971, 1973), Alan Sorrenti (1980) und Peppino Di Capri. Geboren wurde Sal da Vinci in New York City während einer Tournee seines Vaters Mario da Vinci, der ebenfalls Sänger war. Er besitzt daher auch die US-Staatsbürgerschaft und wird der dritte italienische Vertreter sein, der in den USA geboren wurde - nach Romina Power und Wess.

Auch Sal da Vincis romantisches Lied "Per sempre si" ("Für immer Ja") weist eine Besonderheit auf: Mit einer Länge von nur 2 Minuten und 55 Sekunden muss das Lied nicht gekürzt werden, um den Eurovision-Regeln zu entsprechen, und zählt zu den kürzesten Beiträgen, die Italien jemals ins Rennen geschickt hat.

