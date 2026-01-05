News Logo
ABO

Ina Müller schreibt Songideen in den "Steinzeit-Kalender"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Ina Müller mag Bleistifte mit tollem Radiergummi
©APA, dpa, Georg Wendt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Wenn die norddeutsche Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60) eine Idee für ein neues Lied hat, zückt sie sofort Bleistift und Terminkalender. "Die anderen nennen den immer meinen Steinzeit-Kalender", sagte die in Niedersachsen aufgewachsene Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

von

Die Gedanken mit Kugelschreiber oder Füller aufzuschreiben, kommt für die Norddeutsche dabei nicht infrage. Stattdessen müssen es Bleistifte sein. "Ich habe ganz tolle Bleistifte, die tollsten Bleistifte der ganzen Welt." Die bestelle sie immer in einem Bleistiftladen. "Und die sind mittelweich und haben einen tollen Radiergummi direkt mit dran. Und die stecken auch den ganzen Tag immer oben in den Haaren."

Mitte November erschien Ina Müllers neues Album "6.0", das direkt auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen war. Im Oktober 2026 startet die Tour der Musikerin durch Deutschland, mehr als 50 Konzerte sind bisher geplant.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Habermas lehrte viele Jahre an der Goethe-Universität
Technik
Habermas-Vorlass jetzt vollständig in Frankfurt
Timothée Chalamet freut sich über den Hauptdarsteller-Preis
Schlagzeilen
"One Battle After Another" räumte bei US-Kritikerpreisen ab
Neues Album von Lana Del Rey ist überfällig
Schlagzeilen
Popjahr 2026 verspricht Alben von zahlreichen Stars
++ ARCHIVBILD ++ Bald 75: Wolfgang Niedecken fühlt sich "vielleicht wie 50-plus"
News
BAP-Sänger Niedecken will nicht "den Jopie Heesters" machen
Schlagzeilen
Triumphe und Turbulenzen: Mel Gibson wird 70
Schlagzeilen
Clooney sieht in Trump "großen Quatschkopf"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER