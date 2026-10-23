iab webAD Gala 2026: DMB holt Gesamtsieg und 17 Auszeichnungen

Die österreichische Digitalwerbebranche traf sich am Donnerstagabend zur 23. iab webAD Gala in der Wiener Stage3. Das interactive advertising bureau austria (iab austria) zeichnete dabei herausragende Leistungen in digitaler Werbung, Kreativität und Kampagnenwirksamkeit aus. Insgesamt waren 276 Arbeiten eingereicht worden, 112 schafften es auf die Shortlists. In den regulären Jurykategorien wurden 54 Auszeichnungen vergeben.

DMB dominiert die Preisverleihung

Mit insgesamt 17 Awards war DMB die erfolgreichste Agentur des Abends. Den Hauptpreis „Best in Show“ erhielt die Kampagne „MAK aus allem Deine Jahreskarte“ für das Museum für angewandte Kunst. Sie wurde zusätzlich mit sechs regulären Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal Gold. Ebenfalls sechs Auszeichnungen holte die Agentur mit der Kampagne „KFC Original NuggAds“.

Weitere erfolgreiche Agenturen waren Mediaplus Austria mit acht sowie Digiknall, LWND und Wien Nord Serviceplan mit jeweils vier Awards. Zu den ausgezeichneten Kampagnen zählten auch Arbeiten für Österreich Werbung, Erste Bank und Sparkasse sowie Radatz