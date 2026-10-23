iab webAD Gala 2026: DMB holt Gesamtsieg und 17 Auszeichnungen

Bei der 23. iab webAD Gala in der Wiener Stage3 wurden die besten digitalen Werbekampagnen Österreichs ausgezeichnet. DMB war mit 17 Awards der erfolgreichste Teilnehmer und sicherte sich mit einer Kampagne für das Museum für angewandte Kunst den Gesamtsieg.
Die österreichische Digitalwerbebranche traf sich am Donnerstagabend zur 23. iab webAD Gala in der Wiener Stage3. Das interactive advertising bureau austria (iab austria) zeichnete dabei herausragende Leistungen in digitaler Werbung, Kreativität und Kampagnenwirksamkeit aus. Insgesamt waren 276 Arbeiten eingereicht worden, 112 schafften es auf die Shortlists. In den regulären Jurykategorien wurden 54 Auszeichnungen vergeben.
DMB dominiert die Preisverleihung
Mit insgesamt 17 Awards war DMB die erfolgreichste Agentur des Abends. Den Hauptpreis „Best in Show“ erhielt die Kampagne „MAK aus allem Deine Jahreskarte“ für das Museum für angewandte Kunst. Sie wurde zusätzlich mit sechs regulären Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal Gold. Ebenfalls sechs Auszeichnungen holte die Agentur mit der Kampagne „KFC Original NuggAds“.
Weitere erfolgreiche Agenturen waren Mediaplus Austria mit acht sowie Digiknall, LWND und Wien Nord Serviceplan mit jeweils vier Awards. Zu den ausgezeichneten Kampagnen zählten auch Arbeiten für Österreich Werbung, Erste Bank und Sparkasse sowie Radatz
Nachwuchstalente und digitale Kreativität im Mittelpunkt
Neben den etablierten Agenturen standen auch junge Talente im Rampenlicht. Marlene Michel von Mediaplus Austria wurde im Bereich „Effectivity“ ausgezeichnet, Tobias Krammer von Digiknall im Bereich „Creativity“. Beide werden Österreich beim Eurobest Festival of European Creativity vertreten.
Die Preisverleihung machte zugleich deutlich, welche Bedeutung kreative Konzepte, technologische Innovationen und strategische Kommunikation für die heimische Digitalwirtschaft haben. Auch der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz war Thema des Abends