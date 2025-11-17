Hundemantel: Wann dein Hund im Winter wirklich Schutz braucht

Die Passform entscheidet über Schutz und Komfort. Sitzt ein Mantel schlecht, scheuert er oder behindert die Bewegung. Wer nicht im Fachgeschäft probiert, sollte zuhause sorgfältig messen.

Rückenlänge: Vom höchsten Schulterpunkt bis zum Rutenansatz messen.

Brustumfang: Um die breiteste Stelle des Brustkorbs messen.

Halsumfang und Bauchumfang: Für den Sitz am Kragen und unter dem Bauch messen.

Je nach Felldichte und Länge sollten ein bis zwei Finger zwischen Maßband und Körper passen. Das gilt für Hals, Brust und Bauch, so rät Sabrina Karl.