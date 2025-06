Sommer, Hitze, Ferien: 5 Dinge, die Sie über den Urlaub mit Hund wissen müssen

Immer mehr Menschen nehmen ihre Hunde mit in den Sommerurlaub – ob ans Meer, an den See oder in die Berge. Damit der Urlaub mit Hund entspannt bleibt, gilt es einige Punkte zu beachten.

Checkliste für Ferien mit Hund:

EU-Heimtierausweis mit gültiger Tollwutimpfung

Wurm- und Zeckenschutz vor Reiseantritt

Unterkunft hundefreundlich? (z. B. eingezäuntes Grundstück, Hundestrand in der Nähe)

Reiseapotheke inkl. Zeckenzange, Durchfallmittel, Desinfektionsspray

Transport im Auto: Anschnallgeschirr oder Transportbox

Spezialfall Flugreise: Fliegen mit Hund ist möglich, aber nicht immer empfehlenswert – vor allem im Hochsommer. Viele Airlines erlauben nur kleine Hunde in der Kabine; größere Tiere müssen in den Frachtraum – mit entsprechenden Risiken bei Hitze.