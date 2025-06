"Heinzl und die VIPs - Sommergespräche" mit ESC-Sieger JJ

Dabei hält er laut einer Aussendung zu seinem Israel-Sager fest: "Ich habe mittlerweile gelernt, eben durch diese Erfahrung, dass ich mich einfach auf das konzentrieren soll, was ich am besten kann, und das ist Singen und die Musik." Sein erster neuer Song soll nach dem Sommer veröffentlicht werden. Zu sehen ist das Gespräch mit Johannes Pietsch (aka JJ) am Sonntag, 6. Juli, um 19.45 Uhr auf der Streamingplattform Joyn und beim Privatsender ATV. Als weitere "Sommergespräch"-Gäste begrüßt Heinzl etwa Alain Weissgerber (13. Juli), Rian (20. Juli) und Conchita (24. August).