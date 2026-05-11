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Große Bühne für Kärnten in Wien mit Rekordteilnahme

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Landeshauptmann Daniel Fellner begrüßte 800 Gäste im Gironcoli-Kristall des Strabag-Hauses. Der traditionsreiche Kärnten-Empfang verband Kultur, Kulinarik und einen Ausblick auf die engere Verbindung zwischen Kärnten und Wien.

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Erstmals lud Daniel Fellner als Kärntner Landeshauptmann zur „Großen Bühne für Kärnten in Wien“ ein. Der Empfang im Gironcoli-Kristall des Strabag-Hauses erreichte dabei eine Rekordmarke: Rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und öffentlichem Leben folgten der Einladung.

Fellner wertete die starke Teilnahme als Zeichen der engen Beziehung zwischen Kärnten und der Bundeshauptstadt. Der Abend biete die Möglichkeit, sich mit führenden Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen auszutauschen und Impulse für künftige gemeinsame Projekte mitzunehmen.

Zukunftsblick auf bessere Verbindungen

Im Mittelpunkt stand neben dem Netzwerken auch der Blick auf die infrastrukturelle Entwicklung. Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 rücke Kärnten bereits näher an Wien heran, sagte Fellner. Mit dem Semmeringbasistunnel, dessen Fertigstellung für Ende 2029 erwartet wird, werde die Verbindung zwischen Kärnten und Wien weiter gestärkt.

Der Landeshauptmann betonte, dass dadurch auch der Austausch auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene intensiver werde.

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Theaterwagen Porcia und Musikprogramm

Für den kulturellen Teil des Abends sorgte der Theaterwagen Porcia mit einer Aufführung des „Brandner Kaspar“. Das Ensemble begeisterte das Publikum im Strabag-Haus.

Musikalische Beiträge kamen von Julia Hofer, Hannah Senfter und Polina Winkler. Auch die Kärntner Kulinarik war prominent vertreten: Die traditionellen Kärntner Kasnudeln fanden großen Zuspruch und wurden von vielen Gästen als Stück Heimat gewürdigt.

Prominente Gäste im Strabag-Haus

Unter den Gästen waren unter anderem der frühere Landeshauptmann Peter Kaiser, Leo Stollwitzer vom Club Carinthia, Angelica Ladurner, Aron Stiehl, Richard Kaplenig, Nadja Kayali, Valentin Oman, Sandra Pires und Tanja Prusnik. Auch die Schauspieler Jürgen Maurer, Maria Köstlinger und Kristina Sprenger nahmen teil.

Aus Wirtschaft und Wissenschaft kamen unter anderem Wolfgang Bidner von Rewe, Karin Grießner von IBM, Alexander Walcher von der Asfinag und Christoph Obererlacher von Swiss Life Select. Ebenfalls anwesend waren Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zahlreiche Botschafter und Honorarkonsule, Herbert Seher vom Slowenischen Institut in Wien sowie Katrin Thum vom Verein Weltkärntner.

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