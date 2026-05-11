Große Bühne für Kärnten in Wien mit Rekordteilnahme

Erstmals lud Daniel Fellner als Kärntner Landeshauptmann zur „Großen Bühne für Kärnten in Wien“ ein. Der Empfang im Gironcoli-Kristall des Strabag-Hauses erreichte dabei eine Rekordmarke: Rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und öffentlichem Leben folgten der Einladung.

Fellner wertete die starke Teilnahme als Zeichen der engen Beziehung zwischen Kärnten und der Bundeshauptstadt. Der Abend biete die Möglichkeit, sich mit führenden Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen auszutauschen und Impulse für künftige gemeinsame Projekte mitzunehmen.

Zukunftsblick auf bessere Verbindungen

Im Mittelpunkt stand neben dem Netzwerken auch der Blick auf die infrastrukturelle Entwicklung. Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 rücke Kärnten bereits näher an Wien heran, sagte Fellner. Mit dem Semmeringbasistunnel, dessen Fertigstellung für Ende 2029 erwartet wird, werde die Verbindung zwischen Kärnten und Wien weiter gestärkt.

Der Landeshauptmann betonte, dass dadurch auch der Austausch auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene intensiver werde.