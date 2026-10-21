Gehirn im Alter: Forschende deuten das Vergessen von Details als Weg zur Weisheit

Das Gehirn im Alter baut nicht nur ab, es stellt sich um. Das ist der Kern einer Hypothese, die Forschende der University of Arizona in der Fachzeitschrift Perspectives on Psychological Science vorgestellt haben. Fabian-Xosé Fernandez, Sara Burke und Lynn Nadel nennen sie die Hypothese des adaptiven Alterns. „Wenn wir normales Altern nur als Geschichte des Verfalls betrachten, verpassen wir etwas Wesentliches“, sagt Fernandez.

Nach ihrer Deutung verlagert sich das Gewicht im gesunden Alter vom Hippocampus, der für das Speichern konkreter Erlebnisse mit vielen Einzelheiten wichtig ist, hin zu Bereichen der Großhirnrinde im Stirnbereich. Diese verarbeiten eher Bedeutung, Muster und Zusammenhänge. Der Übergang vollziehe sich meist zwischen dem fünften und dem siebenten Lebensjahrzehnt. „Das ältere Gehirn ist für andere Dinge optimiert als das jüngere“, so Fernandez.