Gallagher verteidigt Oasis-Fans gegen schottische Behörden

Den Dokumenten zufolge gaben Teilnehmer einer Besprechung der Sicherheitsvorkehrungen für die geplanten Oasis-Konzerte in Edinburgh am 8., 9. und 12. August zu bedenken, dass "mittelalte Männer mehr Platz einnehmen". Dies müsse bei den Planungen bedacht werden. Zudem sorgten die Behörden sich um die Anwesenheit großer Gruppen "rauflustiger" Oasis-Fans und den "Ton der Band".

Zur gleichen Zeit findet in Edinburgh das weltbekannte Fringe-Festival statt, das größte Kunst- und Kulturfestival der Welt. Die Behörden fürchten angesichts der Oasis-Konzerte um die Sicherheit des Festivals und der teilnehmenden Künstler, wie die "Scottish Sun" berichtete. Einige Künstler würden deshalb in Erwägung ziehen, an dem Wochenende nicht aufzutreten.

Gallagher rief seine Fans nun dazu auf, nicht in der Stadt zu übernachten. "Ich würde die Stadt noch an dem Tag verlassen, wenn ich einer von euch wäre", erklärte der Sänger. Zu den drei Konzerten der Band werden rund 210.000 Fans in Edinburgh erwartet.

Die Bandgründer und Brüder Liam und Noel Gallagher hatten Ende August 2024 ihren 15 Jahren dauernden Streit beigelegt und für 2025 eine gemeinsame Welttournee angekündigt. Oasis waren 1991 in Manchester gegründet worden und gelten als Mitbegründer der Britpop-Ära, ihre Platten mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" verkauften sich millionenfach.