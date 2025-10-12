News Logo
Ex-Lostprophets-Sänger Ian Watkins im Gefängnis gestorben

Ian Watkins starb nach einer Attacke auf ihn
Der frühere Sänger der Rockband Lostprophets, Ian Watkins, ist laut Medienberichten nach einem Angriff auf ihn in einem britischen Gefängnis gestorben. Das berichtete u.a. die BBC mit Verweis auf Quellen aus dem Gefängnis. Zwei Männer im Alter von 25 und 43 Jahren wurden laut der Polizei von West Yorkshire wegen Mordverdachts festgenommen. Watkins war 2013 u.a. wegen versuchter Vergewaltigung eines Säuglings zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der Angriff auf den 48-Jährigen soll sich am Samstagmorgen ereignet haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Der frühere Rockstar wurde noch am Tatort für tot erklärt.

