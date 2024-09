Weltraum: Ein Wochenende im All

Franz Haider reiste immer schon gerne. Mit 24 Jahren war er gerade in Neuseeland unterwegs. Dort kam ihm die Idee, eine Reise ins All zu unternehmen: „Ich dachte mir, jetzt bin ich am anderen Ende der Welt. Wie kann ich das noch toppen?“ Das war 2006.

Ein Jahr später gab es dann erstmals die Möglichkeit für Privatpersonen, bei der von Richard Branson gegründeten Firma Virgin Galactic ein Ticket für einen Flug ins Weltraum zu kaufen. „Es kostete 200.000 Dollar, was damals aufgrund des günstigen Wechselkurses 136.000 Euro entsprach“, erinnert sich der heute 62-Jährige zurück. Er zögerte nicht, zahlte in bar und war damit unter den ersten hundert Touristen mit einem Ticket ins All.