Das Herzstück jedes iPhones, die Mikrochips, durchläuft zum Beispiel folgende, zahlreiche Stationen: In Galizien, Spanien, wird Quarz gewonnen. In Berghausen, Deutschland, zu Polysilikon geschmolzen und in Portland, USA, von einem japanischen Unternehmen zu Silikon-Wafers, hauchdünnen Scheiben, verarbeitet. In Hsinchu, Taiwan, werden diese bei TSMC zur Herstellung von Halbleitern verwendet, mit einem britischen System und holländischen Maschinen in Penang, Malaysia, getestet und vernetzt, dann in Zhengzhou, China, in der von Taiwan gegründeten Fabrik Foxconn in iPhones eingebaut.

In den USA hat iPhone eine Marktabdeckung von 60 Prozent. iPhones werden etwa 300 Milliarden Stunden pro Jahr allein in den USA benutzt. Eine politische Einflussnahme in die komplizierten Produktionsketten hätte verheerende wirtschaftliche Folgen. Jeder Zwischenschritt mit unterschiedlichen Tarifen belastet würde den Preis für ein iPhone verdoppeln.