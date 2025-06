Trump gegen Musk: Eskalation in Echtzeit – Tweets, Drohungen, Milliardenverluste

Was als politische Zweckfreundschaft begann, ist jetzt ein öffentlicher Machtkampf: In weniger als drei Tagen haben sich Donald Trump und Elon Musk in einen verbalen Schlagabtausch gestürzt, der von persönlichen Angriffen bis zu milliardenschweren Drohungen reicht.

Auslöser: Musk kritisierte Trumps neues Steuerpaket als „widerliche Abscheulichkeit“, das ohne ausreichende Debatte durchs Parlament gedrückt worden sei. Trump konterte prompt – und warf Musk auf Truth Social „Undankbarkeit“ vor: „Der einfachste Weg, Milliarden zu sparen, ist, Elons Subventionen zu streichen“. Damit meinte er unter anderem milliardenschwere SpaceX-Aufträge – und traf Musk im Nerv.

Noch am selben Tag brach der Tesla-Kurs um über 14 % ein. Musk ließ sich davon nicht beeindrucken. Auf X (ehemals Twitter) schrieb er sarkastisch: „Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren. So eine Undankbarkeit“ – und unterstützte öffentlich den Vorschlag, Trump durch Vizepräsident JD Vance zu ersetzen.