Trumps Zölle: Was der Handelskrieg für die Weltwirtschaft und für Österreich bedeutet

Die Wissenschaftler der Aston University haben in ihrer Analyse sechs verschiedene Zoll-Szenarien untersucht und prognostizieren einen deutlichen Anstieg der Preise in den USA um 2,7 Prozent sowie einen Rückgang des realen BIP pro Kopf um 0,9 Prozent. Besonders schwerwiegend ist die Situation für Kanada und Mexiko: Dort droht der Wohlstandsverlust auf bis zu sieben Prozent anzuwachsen.

Die Vergeltungszölle der EU verschärfen die Lage zusätzlich. Durch die 25-prozentigen US-Zölle auf europäische Waren wird der transatlantische Handel massiv beeinträchtigt, was Produktionsstörungen und Preissteigerungen nach sich zieht. In einer globalen Eskalation des Handelskriegs wären Handelsströme weltweit gefährdet, was laut den Berechnungen der Aston University zu den bereits erwähnten Gesamtverlusten in Billionenhöhe führen könnte.