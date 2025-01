Wer ist Herbert Kickl?

Kickl wird 1968 in Kärnten geboren. Die Eltern sind Arbeiter, Kickl wächst als Einzelkind in Radenthein in einfachen Verhältnissen auf, schafft es dennoch als Erster in seiner Familie aufs Gymnasium – er gilt als klug und diskussionsfreudig. Die politische Gesinnung ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Kickls ­Eltern fallen politisch nicht weiter auf, und auch Mitschülerinnen und Mitschüler – wie die spätere Grünen-Chefin Eva Glawischnig – rechnen nicht damit, dass er einmal bei der FPÖ landen wird. Einzig sein früh ausgeprägtes Faible für das Militärische könnte als Hinweis ­gedeutet werden.

Nach der Matura geht Kickl nach Wien, um zu studieren. Zunächst Politikwissenschaft und Publizistik, dann Philosophie. Er schließt sein Studium nicht ab, sondern heuert 1995 bei der Parteiakademie der FPÖ an. Als Außenseiter: Kickl gehört keiner Burschenschaft an, er stammt nicht aus altem Parteiadel. Aber er arbeitet sich nach oben. Sein Talent für scharfe Formulierungen fällt auf, bald schreibt Kickl Reden für Parteichef Jörg Haider. Auf sein Konto gehen berüchtigte Formulierungen wie „Ich verstehe überhaupt nicht, wie jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, Ariel heißen kann“ – eine als antisemitisch kritisierte Anspielung auf den damaligen Präsidenten der Israeli­tischen Kultusgemeinde. Trotz dieser „Erfolge“ bleibt Kickl ein Einzelgänger, unnahbar. Die Kickl-Biografen Gernot Bauer und Robert Treichler zitieren in ihrem Buch einen Parteigänger: „Er machte immer einen leicht aggressiven Eindruck. Er war der leicht empörte, kleine Mann aus Kärnten.“

2005, nach der Abspaltung von Jörg Haiders BZÖ, macht Kickl blitzartig ­Karriere und wird FPÖ-Generalsekretär unter Heinz-Christian Strache. Er orchestriert einen scharfen, islamfeindlichen Kurs, erklärt die EU zum deklarierten Feindbild der FPÖ und wird in den kommenden Jahren zum unverzichtbaren – und parteiintern gefürchteten – Mastermind hinter Frontman Strache.

Selbst bleibt er unsichtbar. Erst die türkis-blaue Regierungsbildung 2017 macht ihn auch öffentlich bekannt: Kurz vor Weihnachten wird Kickl als Innenminister angelobt. Die knapp eineinhalb Jahre, die er im Amt ist, zeigen, wo er politisch hinwill: Er lässt an Landes­polizeidirektionen eine Anweisung erteilen, wonach die Kommunikation mit kritischen Medien „auf das Nötigste“ zu reduzieren sei. Er erklärt öffentlich, dass das Recht der Politik zu folgen habe, nicht umgekehrt. Er stellt die Europäische Menschenrechtskonvention infrage. Und er verantwortet die BVT-Affäre, in deren Folge der Inlandsgeheimdienst international diskreditiert und schließlich aufgelöst wird.

All das wird Kickl aber nicht zum Verhängnis. Es ist das Ibiza-Video, das ihn aus dem Amt befördert. Die ÖVP sucht einen Ausweg aus der Koalition und ­erklärt den Innenminister zur Persona non grata, mit der kein Staat (mehr) zu machen sei. Kickl wird entlassen. Und arbeitet bald mit neu gewonnener Lust am Rampenlicht daran, Norbert Hofer, Straches Nachfolger als FPÖ-Parteichef, aus dem Amt zu drängen. 2021 wird Kickl FPÖ-Obmann. Unter seiner Führung ­erholen sich die Blauen vom Ibiza-Tief und sind seit Ende 2022 in Umfragen auf Platz eins.