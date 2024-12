Paul Lendvai: „Das Rezept sollte sein: Nie aufgeben!“

Dadurch gewinnt man Vertrauen?

Ein Fehler von Politikern ist, dass sie nicht vorbereitet sind. Man sieht es an Premier Keir Starmer in Großbritannien. Ein guter Jurist, aber er hat keine Konzepte. In der Politik verliert man so wahnsinnig schnell das Vertrauen. In den USA sitzt der reichste Mann der Welt mit seinen 400 Milliarden Dollar Arm in Arm mit Donald Trump bei der Zerstörung der verfassungsmäßigen Grundlagen der liberalen Demokratie. Also verglichen mit den USA und den Dingen, die dort passieren, ist es bei uns noch relativ ausgewogen und stabil. Man sieht aber auch am Beispiel von Boris Johnson, wie ein hochintelligenter Clown alles verspielt. Ohne moralischen Kompass geht es nicht.

Am Ende stürzen solche Menschen zumindest über sich selbst und nicht über mangelnde Krisenfestigkeit?

Krisen sind den Menschen schwer verständlich zu machen, vor allem wenn es auch noch einen zeitlichen Zusammenfall verschiedener Krisen gibt. Wir sehen es jetzt an der Klimakrise. Wenn im Budget Geld gebraucht wird, wird man bei der Klimapolitik sparen. Es geht ja um künftige Generationen. Die Menschen denken aber nicht an künftige Generationen. Ein anderes Thema ist die Immigration. Es sind oft die ersten Wellen der Zuwanderer, die sagen, die Menschen aus Syrien sollen sofort wieder gehen. Das ist schlecht. Vor vielen Jahren hat Kreisky gesagt, so wie Schweden für den Nobelpreis steht und die Schweiz für das Rote Kreuz, sollte Österreich als ein Flüchtlingsland gelten. Nun sieht man den Wandel der Zeit. Natürlich haben wir viele Menschen aufgenommen. Und natürlich gibt es Probleme mit Kriminalität. Oder mit Antisemitismus. Da kommen Kinder in die Schule, die zwar nicht Deutsch können und oft in der eigenen Sprache Analphabeten sind, aber sie wissen, was das Schlimmste auf der Welt sein soll: die Juden. Weil sie das in ihrer Familie gelernt haben. Wie soll ein schlecht bezahlter österreichischer Lehrer damit fertig werden? Andererseits gibt es hier auch eine Partei, die FPÖ, von der drei hochrangige Funktionäre bei dem Begräbnis eines rechtsextremen Partei­freunds SS-Lieder singen. Das ist die Selbstentlarvung der FPÖ. Das ist deren harter Kern, nicht die Frau Svazek in Salzburg, die nett lächelt.