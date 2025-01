Van der Bellen beauftragt Kickl mit Regierungsbildung

Es sei seine verfassungsmäßige Pflicht, die Chance auf eine Regierung mit über 50 Prozent Mehrheit im Nationalrat auszuloten, so Van der Bellen. „Aus diesem Grund habe ich den Parteichef der FPÖ, Herbert Kickl, in die Hofburg gebeten, um mit ihm die neue Situation zu besprechen. Wir haben verschiedene Inhalte und Optionen angesprochen und diskutiert. Auch angesichts der aktuellen Lage, in der Österreich sich befindet.“

Kickl traue sich zu, hier im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden, schreibt der Bundespräsident in einem Social-Media-Post. „Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt.“ Van der Bellen wolle darauf achten, dass die Prinzipien und Regeln unserer Verfassung korrekt beachtet und eingehalten werden.