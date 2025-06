Die Nockis verbreiten "Glücksmomente"

Die Nockis zählen seit 43 Jahren zu den erfolgreichsten Schlagerbands des Landes, nach eigenen Angaben sind sie sogar die erfolgreichste. Ihr letztes Album "Gefühlsecht" schaffte es, wie viele ihrer Veröffentlichungen davor, auf Rang eins der Charts. Am 13. Juni erscheint der Nachfolger "Glücksmomente". Die Gruppe tritt u.a. am 20. August am Wiener Donauinselfest auf, das eigene Nockisfest mit Gästen steigt vom 19. bis 21. September in Millstatt, Kärnten.

von APA