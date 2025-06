Musikmanager Redelsteiner erzählt vom Problembär-Dasein

Die gemeinsame Zeit dauerte aus unterschiedlichen Gründen letztlich nur einige Jahre, Missgunst oder Wehmut klingt bei Redelsteiner aber nur in homöopathischen Dosen durch. Vielmehr stürzte er sich gemeinsam mit Herwig "Fuzzman" Zamernik und dem Lotterlabel sowie Voodoo Jürgens in die nächsten Abenteuer und hat sich mittlerweile auch stärker dem Film- und Fernsehgeschäft zugewandt. Verlagsgründer steht ebenfalls in seiner Vita. Was Redelsteiner auszeichnet, sind in jedem Fall Leidenschaft, ein gewisser Pragmatismus und seine direkte Art. "Niemand kann Stars machen, du kannst sie nur finden und ihnen helfen, in die Öffentlichkeit zu treten", hält er gegen Ende fest.