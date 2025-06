Andreas Gabalier bei Comeback der "Starnacht aus der Wachau"

Nach einer Absage aufgrund des verheerenden Hochwassers in Niederösterreich im Vorjahr gibt die "Starnacht aus der Wachau" am 19. und 20. September ein Comeback. Zu hören sein werden in Rossatzbach Andreas Gabalier und Leslie Clio, wurde am Donnerstag per Aussendung angekündigt. Ebenfalls ein Stelldichein geben werden sich Pietro Lombardi, die Söhne Mannheims, Josh., Alexander Eder sowie die irische ESC-Legende Johnny Logan.

von APA