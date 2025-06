Neues Album mit Kurtágs Avantgarde-Spielen am Klavier

In den zahlreichen Miniaturen, welche zusammen die Játékok ergeben, sind Forschergeist und Kreativität gefragt, Selbstentfaltung und künstlerische Freiheitsliebe, Tonhöhen und Taktarten spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle, so der Komponist selbst im Vorwort. Aimard wählte zusammen mit Kurtág essenzielle Játékok aus und interpretierte sie für ein Doppelalbum. "Seine Fähigkeiten als Pianist sind im Grunde grenzenlos, aber noch wichtiger ist die akribische Aufmerksamkeit, Sorgfalt und intellektuelle Qualität, die sein Spiel durchdringen. Wir haben zwei Jahre lang zusammen an diesen Aufnahmen gearbeitet und jeder Moment war für mich eine helle Freude. Die Spiele - tagebuchartige Kurzdokumente meines Lebens - sind unter den Händen von Pierre-Laurent zu authentischen Klangbotschaften geworden", zeigte sich der Komponist von der Aufnahme begeistert.