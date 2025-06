Element of Prime: Fünf Blockflötistinnen mit erstem Album

Fünf Stimmen, zehn Jahre, eine CD: Das Linzer Blockflötenquintett mit dem popularkulturell anspielungsreichen Namen Element of Prime gibt es seit mittlerweile einer Dekade. Nun legen die fünf Damen nach zahlreichen Konzertprogrammen ihre erste Einspielung vor. "Most Eloquent Music" lautet der Titel der ersten Platte, die am 10. Juni in der Linzer Luther-Kirche vorgestellt wird.

von APA