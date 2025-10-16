News Logo
ABO

ESC-Venue Wiener Stadthalle erhält zweiten Geschäftsführer

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Waldner organisierte viele Jahre lang das Donauinselfest
©APA, HERBERT PFARRHOFER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Wiener Stadthalle - in der im kommenden Jahr wieder der Song Contest stattfindet - erhält einen zweiten Geschäftsführer. Neben dem bisherigen Chef Matthäus Zelenka wird künftig Thomas Waldner an der Spitze der Eventlocation stehen. Das teilte der Eigentümer, die städtische Wien Holding, am Donnerstag mit. Waldner war bisher unter anderem von 2012 bis 2020 Organisator des Donauinselfestes. In der Stadthalle wird er kommendes Jahr für den ESC zuständig sein.

von

Man habe sich für die Besetzung einer zusätzlichen Geschäftsführerposition entschieden, weil das Entertainment-Geschäft ein starker Wachstumsmarkt sei, betonte die Wien Holding. Die aktuelle Entwicklung lasse erwarten, dass das Jahr 2025 zu einem der stärksten Jahre in der Geschichte der Wiener Stadthalle werden könnte. Insgesamt hatten sich 45 Personen auf die Stelle beworben.

Waldner tritt sein Amt am 1. November an und wird gemeinsam mit dem bisherigen Alleingeschäftsführer Zelenka die Stadthalle leiten. Er wird - neben dem ESC - für Kommunikation, Veranstaltungsmanagement, Betrieb, Technik, Sicherheit, Gastronomie oder auch Personal verantwortlich sein. Matthäus Zelenka übernimmt die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Beschaffung, EDV und IT.

"Die Besetzung der zusätzlichen Geschäftsführungsposition ist ein wichtiger Schritt, um die weitere positive Entwicklung der Stadthalle nachhaltig zu sichern. Mit Thomas Waldner gewinnen wir eine Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung in der Veranstaltungsbranche und einem strategischen Gespür für Großevents", zeigte sich Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) überzeugt.

Waldner selbst beteuerte: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte meine Erfahrung, Begeisterung und Führungsstärke einbringen, um die Wiener Stadthalle gemeinsam mit einem starken Team zur perfekten Bühne für den ESC 2026 zu machen - und so zu einem unvergesslichen Ereignis für Wien, Österreich und Europa beizutragen." Der neue Stadthallenchef wurde am 1. September 1984 in Villach geboren. Zuletzt war er Geschäftsführer von Wien-Ticket.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hanif Kureishi 2014 in New York
News
"Als meine Welt zerbrach": Tagebuch von Hanif Kureishi
Paul Pizzera und Otto Jaus sorgen für Lacher
Schlagzeilen
"Neo Nuggets" mit Pizzera und Jaus als "Familientreffen"
Zum Geburtstag vom Schani wird gebührend aufgespielt
News
Das Strauss-Jahr steuert auf seinen Klimax zu
Hansi Hinterseer blickt zurück auf "Höhen und Tiefen" in seinem Leben
Menschen
Hinterseer: "Gibt Sehnsucht nach Frieden und Gemütlichkeit"
Die neue Ehrendoktorin Olga Neuwirth
Technik
Komponistin Olga Neuwirth neue Ehrendoktorin an Kunstuniversität Graz
Rücktrittsreif? - Milo Rau hält die Fahne hoch
Politik
FPÖ-Wien fordert Entlassung von Festwochen-Intendant Rau
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER